ارتفاع حالات كورونا في اليمن لـ941

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، اليوم، إلى 941 حالة، بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد (تابعة للحكومة) إنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 256، فيما تماثل للشفاء 347 شخصا.يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا، منها حالة وفاة وحالتا تعاف، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.