تفاصيل خوض مي عمر البطولة المطلقة في «لؤلؤ»

تخوض الفنانة مي عمر بطولتها الدرامية الأولى والمطلقة من خلال مسلسلها "لؤلؤ"، وتمكث حاليًا للتحضير له.يتكون المسلسل من 45 حلقة سيتناول خلاله قضية اجتماعية، وتعمل مؤلفته زينب عزيز هذه الفترة على كتابته حيث إنها كتبت أكثر من نصف حلقاته، وتعمل على الانتهاء من الباقي خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق تصويره، وفقا لما ذكر مصدر لـ"الدستور".وأوضح المصدر أن أحمد زاهر وإدوارد ضمن أبطال العمل ووقعوا عقد المشاركة، وتم ترشيح عدد آخر لكن لم يوقعوا بشكل رسمي إلى وقتنا الحالي ولعل أبرزهم نرمين الفقي وأحمد مجدي.من المقرر أن يتم تصوير المسلسل منتصف أغسطس المقبل، وجار اختيار الأماكن التي سوف يتم التصوير فيها والتي ستكون أغلبها في لوكشن داخلي.