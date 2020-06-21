طرح الإعلان الرسمي لمسلسل «شديد الخطورة» والعرض 1 يوليو (فيديو)

طرح المنتج ورجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "شديد الخطورة"، الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى.وفقا لبيان المتحدة، من المقرر عرض المسلسل على منصة Watch It الإلكترونية ابتداء من يوم 1 يوليو المقبل، وهو مكون من 7 حلقات فقط، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة، في تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.ويتناول مسلسل "شديد الخطورة" قضية الهاكرز وخطورته على الأمن ‏القومى واستخدامه بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، في إطار إثارة وأكشن، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود ‏حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.