تفعيل مبادرة «الوعي أمان» بمشاركة تنسيقية أحزاب المنوفية

استقبل الدكتور نصيف حفناوي وكيل صحة المنوفية الأحد، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ومحمود تركي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمود ريش عضو الهيئة العليا والأمين العام لحزب المصريين الأحرار.يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة #الوعي_أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، وفي ضوء اهتمام وكيل وزارة الصحة بأهمية المشاركات المجتمعية ودورها الفعال في سد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية في إطار التعاون المثمر، وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية والتي اشتملت علي كمامات وكحول وبدل عزل ووتر بروف.وأكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمواصلة تقديم الدعم لأهالي المنوفية، والتواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.