«الإنجيلية» تعلن دعمها لقرارات القيادة السياسية لحماية حدود مصر

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، دعمها الكامل لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الوطنية، والتي من شأنها حماية حدودها والدفاع عن أمنها القومي.وقال رئيس الطائفة القس أندريه زكي: إن ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ بلادنا العظيمة ﻣﻦ استقرار هو من ثمار العمل المخلص والتخطيط، واﻹرادة القوﻳﺔ من الجميع، ﻗﻴﺎدة وشعبا، بجانب صلابة وشجاعة القوات المسلحة المصرية الباسلة، والتي تمتد جذور انتصاراتها إلى عمق التاريخ.وتابع: نصلي إلى الله أن يحميها من كل الشرور في دفاعها عن الحقوق التاريخية للشعب المصري، وفي مواجهة من يهدد سيادة ومقومات الدولة المصرية.