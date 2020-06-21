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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ممرات آمنة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الثانوية بالغربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:41 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، بعمل ممرات آمنة لطلبة الثانوية العامة لتنظيم دخولهم وخروجهم من المدارس بما يسمح بترك مسافات آمنة بين الممتحنين؛ حفاظًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الغربية بمدينة طنطا؛ لمتابعة أعمال تجميل جزيرة شارع البحر بمنطقه الاستاد، والتي رافقه فيها عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، والمقدم إبراهيم كامل بالإدارة العامة للمرور.

وشدد محافظ الغربية على المتابعة المستمرة للمدارس المخصصة لامتحانات الثانوية، ورفع الإشغالات بمحيط اللجان بما يسمح باستيعاب الطلبة وتيسير عملية دخولهم لأداء الامتحانات.

خلال الجولة، تم سحب 13 رخصة قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.
ممرات آمنة
طارق رحمي
طارق رحمي
ممرات آمنة
طارق رحمي
طارق رحمي

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