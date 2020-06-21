تأجيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن ليبيا 24 ساعة

تأجيل الاجتماع الوزارى الطارئ - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حول الوضع فى ليبيا لبعد غد الثلاثاء،؛ وذلك لأسباب تقنية، وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الإثنين.





ويأتى الاجتماع - المقرر عقده - بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، وحصل على التأييد المنصوص عليه فى النظام الداخلي من جانب عدة دول.



ويأتى الاجتماع - المقرر عقده - بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، وحصل على التأييد المنصوص عليه فى النظام الداخلي من جانب عدة دول.

أعلنت جامعة الدول العربية عن