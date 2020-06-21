وكيل الأزهر: انطباعي عن اليوم الأول لامتحانات الثانوية جيد جدًا

قال الشيخ صلاح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن انطباعه عن اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية، جيد جدًا، مؤكدًا أن هناك تضافر بين كل جهود الدولة للاستعداد لهذه الامتحانات، مشددًا على أن هذا التضافر "شيء مشرف"، مشيرًا إلى اهتمام كل مسئولي الدولة.وأضاف عباس خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سلبيات اليوم الأول تتمثل فى عدم الاهتمام بالمقاعد الزائدة عن الحاجة والموجودة في مناطق معينة في بعض المدارس، وكان عليها بعض الأتربة، بالإضافة إلى غياب بعض الملاحظين دون علم مسبق، ما أثر على اللجنة في بدايتها، وتابع: "تعاملنا مع هذه الأزمة على الفور من خلال الملاحظين الاحتياطيين".وعن الطلاب الذين اشتبه في إصابتهم بكورونا، قال وكيل الأزهر الشريف، إنه كان هناك طالب يعاني من مرض صدري، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه غير مصاب بكورونا، وبعد تحويله إلى المستشفى خرج بسلام ولكن والده فضل أن يؤجل نجله الامتحانات هذا العام.