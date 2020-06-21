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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: حظرنا الطيران بطول 195 كم شرق سرت ونقدر دور مصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:33 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
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ثمّن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، دور القيادة المصرية والبرلمان المصري تجاه الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر كانت دائما سندا للقيادة العامة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، مساء اليوم، إن الموقف المصري جاء لأن المعركة في ليبيا «أمن قومي عربي» مضيفا أن الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي «ليس تحالفا بل هدفا مشتركا لحماية الأمن القومي العربي».

وأكد أن تركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي، ثم الانطلاق إلى دول الجوار وأوروبا، موضحا أن هذا التهديد يشمل الجميع، وأن الغزو التركي يهدد كل دول جوار ليبيا.

ولفت المسماري إلى أن نجاح الجيش الوطني في تأمين مساحات شاسعة من الأراضي الليبية أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن الأوضاع العسكرية والسياسية للقيادة العامة "ممتازة".

وطالب بضرورة حل الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مجددًا أن قوات الجيش تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي منطقة حظر طيران بطول 195 وعرض 110 كم تبدأ من شرق سرت.

وأضاف المسماري، في توضيح أكثر حول الموقف العسكري على الأرض الآن، أنه تم إصدار توجيه بمنع نقل أي معلومات عسكرية عن تحركات القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي المفروض.

وأكد أن القوات صمدت في الجفرة وسرت، مضيفا أن تنظيم الإخوان حاول تضليل الرأي العام وبث معلومات مغلوطة.

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