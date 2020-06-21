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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: 403 أجهزة تنفس صناعي متاحة بمستشفيات العزل (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:31 م
الدكتور شريف وديع
الدكتور شريف وديع
رباب الأهواني
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قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ، إن هناك 123 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي بـ24 مستشفى عزل من أصل 526 جهاز تنفس صناعي بتلك المستشفيات.

وأضاف «وديع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية، أن نسبة الإشغال في الرعايات المركزة بالمستشفيات تتراوح بين 85% و90%، وباقي النسبة لمرضى الحالات الحرجة خلاف كورونا، وتتراوح نسبة الإشغال بكل مستشفى بأي محافظة حسب أعداد المرضى، لافتا إلى أن 86% من وفيات كورونا والحالات الخطرة يعانون من أحد الأمراض المزمنة، التي تعيق تمام شفاؤهم.

ولفت وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ إلى إطلاق مبادرة بـ 8 محافظات بدءت من أمس لمتابعة وعلاج مرضى الأمراض المزمنة بمستشفيات ذات مداخل منفصلة والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

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