وزير التعليم عن الزحام أمام اللجان: الداخلية ستتعامل من الخميس المقبل

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على زحام أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، قائلًا: "لا نريد خلق صدام غير مستحب لكن من الخميس المقبل الداخلية ستتعامل مع التجمعات".وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم اتخاذ خطوة أكثر صرامة بالتعاون مع الداخلية لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام المدارس انتظارًا لأبنائهم، قائلًا: "طلبوا التأجيل خوفًا من فيروس كورونا ثم نزلوا بهذه الأعداد".وأوضح أن 1% فقط من طلبة الثانوية العامة امتنعوا عن حضور الامتحانات، وقرروا تأجيلها للعام المقبل.وأشار إلى أنه من بين 670 ألف طالب خضعوا لامتحانات الثانوية العامة، سجل طالبان فقط ارتفاعًا في درجة الحرارة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لتبين إذا كانت ارتفاع الحرارة بسبب فيروس كورونا أو لسبب آخر.وتابع وزير التعليم أنه تم اكتشاف إصابة معلمة بكورونا وتم نقلها، وعزل 3 مراقبين مخالطين لحالة كورونا ومنعهم من المراقبة.