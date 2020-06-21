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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سياسي: عناصر «الإخوان» أصيبوا بالجنون عقب كلمة السيسي بشأن ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:25 م
أحمد رفعت،
أحمد رفعت،
سناء إسماعيل
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قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إن الشائعات التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ليست جديدة عليهم فالكذب عندهم جينات يتوارثونها، وكل الأجيال تعرف ادعاءاتهم أقربها مشهد طفل الإسكندرية والذي رمى به من أعلى البناية ووصف الإخوان الأمر بأنه فوتوشوب رغم أنه شاهده العالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن لهم حقا أن يكونوا في حالة جنون، فهي كلمة قوية ومحددة وواضحة.

وأكد أن الرئيس السيسي، لم يغفل القضية الليبية خلال اجتماعاته بالأمم المتحدة ودائمًا كانت على جدول أعماله، ودائما ما تدور حول الحل السلمي ووحدة الأرض الليبية وحق الشعب الليبي في انتخابات برلمانية، ولا يمكن أن تجد على مصر ما يثبت أنها ضد الشعب الليبي أو تخالف القانون الدولي.

وتابع: أن مصر تهتم بأمن الحدود المصرية وحق الدولة الليبية في أن تكون أرضها موحدة، وأمان المؤسسات الليبية والجيش الليبي، وحقن الدماء، موضحا أن الرئيس السيسي أكد في كلمته للقبائل: "لو دخلنا هتكونوا قدامنا"، ليثبت لهم أنهم لن يأتوا للاحتلال وإنما للحماية فقط.

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