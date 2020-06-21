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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل عراقي: يجب على الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد تركيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:24 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
آية حسني
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اعتبر الدكتور نزار عبد الغفار السامرائي، المحلل السياسي العراقي البارز، أن الاعتداءات التركية على شمال العراق موضوع شائك وممتد الى ما قبل عام 2003، لافتا إلى عقد النظام السابق في وقتها اتفاقا مع الحكومة التركية لمطاردة تنظيمات حزب العمال الكردي داخل الاراضي العراقية.

وأضاف السامرائي في تصريحات لـ«الدستور»: «استغل النظام التركي هذا الأمر مع ضعف السيطرة الوطنية على المناطق الشمالية التي أصبحت تتمتع باستقلال شبه كامل عن العراق، فضلا عن منع حكومة إقليم كردستان وصول الجيش العراقي لهذه المناطق، ما جعلها تحت رحمة القوات التركية من جهة وحزب العمال المعارض للسلطة التركية، ما أدى إلى انتقال النزاع بينهما للأراضي العراقية».

ولفت إلى أن العدوان التركي ليس الأول، حيث تكرر قصف المناطق العراقية أكثر من مرة، موضحة أنه يأتي بذريعة تواجد أنصار حزب العمل هناك ما يتسبب في خسائر بشرية لمواطنين عراقيين إضافة للخسائر المادية.

وعن أسباب العدوان التركي، يقول السامرائي: «ضعف التواجد العسكري هناك، وعدم قدرة حكومة كردستان، دائما ما يحفز الأتراك على اختراق الأراضي العراقية» منوهًا إلى أنه في الوقت نفسه تكتفي المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والجامعة العربية ببيانات الاستنكار دون وضع حد للاستهتار التركي.

وأشار المحلل العراقي إلى أن حكومة أردوغان تحاول بسط نفوذها على المنطقة، موضحا أن تلك الاعتداءات المشكلة تحفز إيران على ملاحقة المعارضين الأكراد لها من حزب الحياة في الجهة الثانية من الحدود بمحافظة السليمانية.

وبعد قيام وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وتقديم احتجاجا رسميا له، أكد أنه مع استمرار هذه الاعتداءات على الحكومة العراقية ليس أمامها إلا اللجوء لتقديم شكوى بمجلس الأمن والجامعة العربية، مضيفًا: «رغم أنني أرى هذه الإجراءات ليست إلا شكلية وليست حلولا ولاسيما ونحن نرى أن تركيا تجاوزت جميع القرارات الدولية في ليبيا وسوريا».

وتساءل: «فهل تردع الشكاوى تركيا عن الاعتداء على الأراضي العراقية ولاسيما أنها تعمل بمنطقة ليست تحت سلطة الحكومة المركزية؟».

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