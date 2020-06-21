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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات حول اتهام عاطلين بالاتجار فى المخدرات بالشروق

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:24 م
عاطلين
عاطلين
داليا عبد الباسط
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طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "سيد.ه"، "محمود.م"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 550 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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