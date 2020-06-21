عودة 175 من الإمارات على متن رحلة «العربية»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 175 عالقا قادمين من دولة الإمارات؛ عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.ووصل العالقون على متن رحلة شركة «العربية» الإماراتية للطيران قادمة من مطار أبوظبي، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.