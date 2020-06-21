المفتي يوجه 8 رسائل مهمة للشعب المصري

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منذ قليل، كلمة مصورة إلى الشعب المصري حثهم فيها على الاجتماع والتكاتف والتعاون في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.وأكد مفتي الجمهورية في كلمة مصورة للشعب المصري على ما يلي:1- الله أمرنا بالتكاتف والثبات والتعاون في مواجهة الإخطار والتحديات التي تواجه الأوطان.2- أهيب بشعب مصر العظيم أن يقف بلا خوف أو خجل في الصف الأول من صفوف حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته.3- من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن.4- الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية واجب شرعي لا مرية فيه ولا خلاف عليه.5- كل من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية خائن لدينه ووطنه.6- من أوجب واجبات هذه المرحلة ألا ننجرَّ خلف الشائعات التي يطلقها خونة الأوطان ومدَّعو التدين والوطنية.7- علينا أن ندرك عدالةَ قضيتنا ولدينا جيش رشيد لم ولن يعتدي لكنه قادر على ردع كل يدٍ آثمة تهدد أمن مصر وسلامتها.8- علينا أن نقف بكل قوة خلف مؤسسات الوطن وقياداته في هذه المرحلة الفارقة.