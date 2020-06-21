الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتبة والمترجمة ميريام رزق الله، صاحبة مبادرة ومسابقة #يومياتي_في_الكوارانتين لتشجيع الأطفال والآباء على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم أثناء الحظر عن طريق الكتابة، في حدود الثانية ظهرا يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 على شاشة النيل الثقافية.ميريام رزق الله مترجمة ومؤلفة ذاتية النشر. في ٢٠١٨ أصدرت أول قصتين للأطفال من تأليفها، وهما "آدم والسمكة" و"زكي الحمل الذكي، ضمن مجموعة "كتب ميما"، ونشرت كل من القصتين بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية. كما نشرت مؤخرا سلسلة لإيتيكيت الأطفال بعنوان "كلك ذوق" مكونة من ٤ عناوين وكتابيّن للتفكير والتلوين بعنوان "كلك ذوق.. فكر ولون الحياة"، هذا بالإضافة إلى قصة جديدة بعنوان "نور والملك".ورزق الله هي مترجمة الرواية الشهيرة للكاتبة راندا غازي والتي تحمل عنوان "حالم بفلسطين، كما ترجمت أكثر من ٣٠ كتاب للأطفال (من الفرنسية والإنجليزية والإيطالية). وهي حاصلة على شهادة في النشر الاحترافي، ولها ٢٠ سنة من الخبرة في مجال النشر.عملت كصحافية بدار أخبار اليوم من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠١ وكمدير مشروعات بقسم كتب الأطفال بدار الشروق من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ وكمدير منطقة بمكتبات الشروق من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠. وفي ٢٠١٣ التحقت ببرنامج دراسة "نشر الكتب والمجلات، بقسم "فنون الحكي" بجامعة "سنتينيال كولدج" في كندا، والذي تخرجت منه بمرتبة الشرف في ٢٠١٤. وفي يناير ٢٠١٩ تم اختيارها كعضو بلجنة تحكيم مسابقة الأطفال للكتابة التي أطلقتها مجلة "سيدات مصر".