«رئيس الثانوية العامة» يتعهد بمحاسبة مخالفي تعليمات الوزارة

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيعقد اجتماعا بالـ«فيديو كونفرانس» مع رؤساء لجان الثانوية العامة الثلاثاء.وأضاف «حجازي» في تصريح لـ«الدستور» أن هذا الاجتماع سيناقش ما حدث داخل لجان الثانوية لتجنب المشكلات والعمل على حلها.وأوضح أنه يوجد لجان بعينها كان بها مشكلات كثيرة، وستقوم الوزارة بتحذيرها في اجتماع «فيديو كونفرانس» وأن أي لجنة لم تنفذ تعليمات الوزارة سيتم محاسبتها.