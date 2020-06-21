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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة
الأحد 21/يونيو/2020 - 09:31 م
تكرّم يسرا ومحمد سامي
عدسة: محمود عبد الناصر
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