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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أشرف رشاد يحصل على موافقة الرياضة بدعم مراكز الشباب بقنا

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:29 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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حصل المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، على موافقة وزارة الشباب والرياضة، بدعم مركز شباب المنيرة الحديثة بمحافظة قنا، بمجموعة من الأدوات الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسيا + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كور كرة قدم + كولدير مياه).

وأفادت الوزارة في مذكرة الموافقة على الطلبات المقدمة من المهندس أشرف رشاد، أنه يجرى حاليًا عملية إنهاء إجراءات التوريد.

تطوير ملعب مركز شباب الحجيرات
كما حصل "رشاد" على موافقة الوزارة على إدراج رفع كفاءة وتطوير ملعب مركز شباب الحجيرات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 2021.

استكمال مجمع حمامات السباحة
كما وافقت الوزارة على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد، بشأن الموافقة على استكمال إنشاء مجمع حمامات سباحة مركز شباب قنا؛ حيث أفادت الوزارة أنه تم إدراج مبلغ 28 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 2021، لاستكمال مجمع الحمامات.

دعم مركز شباب المخادمة
كما حصل "رشاد" على موافقة الوزارة بدعم مركز شباب المخادمة بمجموعة من الأدوات الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسي + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كورقدم + كولدير مياه)، وأفادت الوزارة في مذكرة الموافقة على أنه جاري إنهاء عمليات التوريد.

تطوير ملعب مركز شباب الشيخ عيسى
كما حصل رشاد على موافقة وزارة الرياضة على إدراج تطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب الشيخ عيسى، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 2021.

دعم مركز شباب دندرة
كما حصل "رشاد" على دعم مركز شباب دندرة بمجموعة من الأدوات الرياضية؛ وهي عبارة عن الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسي + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كرة قدم + كولدير مياه).

كما تمت الموافقة على إدراج رفع كفاءة ملعبي مركزي شباب الكراويين، والكنوز، ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2020 2021.

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