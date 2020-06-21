الثلاثاء.. متطلبات التوظيف بالمدارس الدولية فى لقاءين بالمنوفية

ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنوفية، في السادسة من مساء بعد غدٍ، ندوة تعريفية أون لاين عن مدارس الانترناشونال واللغات ومتطلبات التوظيف بها وذلك ضمن اللقاءات التعريفية التي ينظمها المركز، لتوفير فرص عمل للخريجين.يشارك فى اللقاء التعريفى الدكتورة هيام مصطفى، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتورة ناهد غنيم، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عُلا الزيات، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة هدى سليمان، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والدكتور هيثم زينهم، مدرس اللغة العربية بكلية الآداب، ونبيل الوكيل مدير مدرسة، للحديث عن جميع التخصصات اللي تحتاجها المدرسة وكيفية تأهيل الخريجين من تخصصات آداب بأقسامها لشغل وظائف بالمدارس التى تعد من المدارس المتميزة بالمحافظة.