المسماري: نكافح الإرهاب نيابة عن العالم

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، أن الموقف العسكري يسير بشكل جيدا جدا.وأضاف "المسماري" خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي بدأ معركة الكرامة ضد الإرهاب نيابة عن العالم كلها.وتابع، القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح.