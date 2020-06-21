برلماني بحريني: مصر تملك كل الحق في حماية أمنها

شدد على زايد، عضو مجلس النواب البحريني، على أهمية خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي حمل مضامين ورسائل هامة تؤكد على احتفاظ مصر على حق الدفاع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن والمصالح المصرية ضد الميليشات الإرهابية والمرتزقة التي تعيث في الأراضي الليبية الفساد بقتلها الأبرياء واحتلال الأراضي ونهب ثروات الوطن وزعزعة استقرار الشعب الليبي الشقيق الذي يحتاج إلى كامل الدعم من الدول العربية كافة، وذلك للحفاظ على أمن الوطن العربي من بؤر الإرهاب وأعمال الفوضى والتفجير والتنكيل والتي لا يجب أن تمتد إلى جمهورية مصر العربية التي تملك كامل الحق في الحفاظ على مصالحها.وقال النائب علي زايد إن مصر ساندت تاريخًا وحاضرًا مع أمن البحرين، ومواقفها مشهودة وبعث على الاعتزاز لأنها تصب في تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية متينة وآخذة بمزيدة من التعاون في مختلف المجالات.