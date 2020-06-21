الإمارات وفرنسا تطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأحد، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا خاصة في مدينة سرت.وقال قرقاش في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه أجرى محادثات مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية، واتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي.وأضاف: "نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين".ولاقت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، التي أكد فيها رفض العدوان التركي والجماعات الإرهابية على الشعب الليبي ترحيبا واسعا من قبل الليبيين.