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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:13 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.05%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.91%، فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما 13%، وأقل عائد 12.40% ومتوسط العائد 12.95%.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار جنيه، قيمة الطرح الأول 6 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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