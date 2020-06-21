رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تنسيقية الأحزاب: رئيس وزارء أثيوبيا يستغل سد النهضة للتغطية على مشاكل داخلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:05 م
محمود فيصل
محمود فيصل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جنوب السودان تشهد اليوم خلافات مع أثيوبيا ما يجعل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، يواجه المجتمع الدولي إضافة إلى المشاكل الداخلية، ويعمل على تأجيل الانتخابات الداخلية، لذا يستغل موقف سد النهضة لتقوية همم الأثيوبيين والإلهاء عن المشاكل الداخلية.

وأضاف «فيصل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في تحقيق السلام مع أريتريا وبعض الأعمال الداخلية في بلاده، ومصر هنأته بهذه الجائزة لكونها كانت تشغل رئيس الاتحاد الأفريقي وقت حصوله على الجائزة.

وأوضح أن القوات المسلحة بكل ما تملكه من أسلحة حديثة تملك الردع ولكن الجيش المصري رشيد والسياسة المصرية تسعى للسلام وتتبع الاستراتيجية الرزينة، وتميل للأساليب السياسية في حل المشكلات.

من ناحية أخرى، قال فيصل إن العمق الليبي مهم للأمن القومي المصري لا سيما سرت ومصر لن تسمح باقتحامها بأي شكل من الأشكال.

وتابع: أن كلمة الرئيس السيسي أمس في قاعدة سيدي براني، حملت رسائل مهمة وجاءت استكمالا لإعلان القاهرة.

وأردف محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل ما حدث في خطاب الرئيس أمس له أهمية ودلالة من حيث المكان وتواجد الطائرات من خلفه والتوقيت.

ولفت إلى أن العزلة الدولية بدأت تتجه صوب تركيا ولهذا لجأ أردوغان للاتصال بأمير قطر، مؤكدا أن بيانات القوى العظمى الصادرة أمس واليوم جميعها حملت إشادة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن أردوغان كان يعول على حلف الناتو ولكن الاتحاد الأوروبي خاطب حلف الناتو للضغط على تركيا لعدم التدخل أكثر من هذا في ليبيا.

موضوعات متعلقة

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

وفاة «ماما سناء» تحيل 3 أطباء بينهم مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للنيابة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

الصور

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

الأربعاء.. نعمان منذر يناقش «ثور قريش» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «جاتسبي العظيم» بالنيل الثقافية