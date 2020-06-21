تنسيقية الأحزاب: رئيس وزارء أثيوبيا يستغل سد النهضة للتغطية على مشاكل داخلية

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جنوب السودان تشهد اليوم خلافات مع أثيوبيا ما يجعل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، يواجه المجتمع الدولي إضافة إلى المشاكل الداخلية، ويعمل على تأجيل الانتخابات الداخلية، لذا يستغل موقف سد النهضة لتقوية همم الأثيوبيين والإلهاء عن المشاكل الداخلية.وأضاف «فيصل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في تحقيق السلام مع أريتريا وبعض الأعمال الداخلية في بلاده، ومصر هنأته بهذه الجائزة لكونها كانت تشغل رئيس الاتحاد الأفريقي وقت حصوله على الجائزة.وأوضح أن القوات المسلحة بكل ما تملكه من أسلحة حديثة تملك الردع ولكن الجيش المصري رشيد والسياسة المصرية تسعى للسلام وتتبع الاستراتيجية الرزينة، وتميل للأساليب السياسية في حل المشكلات.من ناحية أخرى، قال فيصل إن العمق الليبي مهم للأمن القومي المصري لا سيما سرت ومصر لن تسمح باقتحامها بأي شكل من الأشكال.وتابع: أن كلمة الرئيس السيسي أمس في قاعدة سيدي براني، حملت رسائل مهمة وجاءت استكمالا لإعلان القاهرة.وأردف محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل ما حدث في خطاب الرئيس أمس له أهمية ودلالة من حيث المكان وتواجد الطائرات من خلفه والتوقيت.ولفت إلى أن العزلة الدولية بدأت تتجه صوب تركيا ولهذا لجأ أردوغان للاتصال بأمير قطر، مؤكدا أن بيانات القوى العظمى الصادرة أمس واليوم جميعها حملت إشادة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح أن أردوغان كان يعول على حلف الناتو ولكن الاتحاد الأوروبي خاطب حلف الناتو للضغط على تركيا لعدم التدخل أكثر من هذا في ليبيا.