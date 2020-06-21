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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

175 إصابة جديدة بكورونا في كندا

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:03 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كندا في الانخفاض، وخاصة في مقاطعة أونتاريو بعد ارتفاع طفيف يوم أمس السبت.

وبعد يوم واحد من تسجيل أونتاريو ارتفاعًا طفيفًا في إصابات "كورونا"، انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 200 حالة جديدة، حيث أعلن مسئولو الصحة في أونتاريو، اليوم الأحد، عن 175 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33476 حالة.

كانت قد سجلت المقاطعة، أمس السبت، 206 إصابات جديدة بـ(كوفيد - 19)، بعد ستة أيام من تسجيل أقل من 200 حالة جديدة، وسجلت أونتاريو 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2606 حالات.

من جانبها، أعلنت سلطات الصحة العامة في كيبيك، اليوم الأحد، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المقاطعة اليوم، و9 حالات وفاة أخرى، وهو أقل عدد للحالات الجديدة منذ يوم 19 مارس.

ويرتفع بذلك حالات الوفاة في شتى أنحاء كندا إلى 8430 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات الجديدة 101286 حالة.

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