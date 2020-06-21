«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على تخصيص ميزانية الشراء بالهيئة العامة لقصور الثقافة، للناشرين المصريين، خلال العام المالى القادم اعتبارا من 1 يوليو 2020.ويأتي ذلك في ضوء التواصل المستمر لرئيس اتحاد الناشرين المصريين مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ لدعم صناعة النشر في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة النشر.وأضاف الاتحاد في بيان له منذ قليل: أنه قد تم التواصل مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وطلبت ضرورة موافاتها بقوائم إصدارات الناشرين المصريين للاختيار من بينها من خلال لجنة مختصة لهذا الغرض.