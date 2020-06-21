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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب المحافظ: طلاب السويس كانوا على قدر كبير من المسئولية والالتزام اليوم

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:58 م
الدكتور عبدالله
الدكتور عبدالله رمضان
كريم انور
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قال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن جميع الطلاب كانوا على قدر كبير من المسئولية والالتزام، وناشدهم بمواصلة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وأكد نائب المحافظ خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أن المحافظة شددت على الاهتمام بالنظافة الخارجية والداخلية للمدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد في محيط المدارس، منعًا لأي تجمعات.

ووجه رمضان التحية لمديرية أمن السويس، لإرسالها أوتوبيس بديل، لنقل 20 مراقبًا، بعد أن تعطل أوتوبيس كان يقلهم على محور 30 يونيو، بالإضافة للجهد الواضح الذي بذله رجال الأمن في تأمين اللجان ومحيطها.

وشهد محيط اللجان في السويس إجراءات أمنية وقائية مشددة، خلال تأدية 4434 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية داخل 17 لجنة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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