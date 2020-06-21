«المركزى»: مد فترة إعفاء التحويلات المحلية من المصروفات حتى 15 سبتمبر

أصدر البنك المركزي تعليماته بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر المقبل.وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم الأحد، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.ووجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في اليوم نفسه، لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقدية.وكان البنك المركزي، أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، للحد من التعامل بالبنكنوت لما يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.