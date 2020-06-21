طارق فهمي: تركيا تخشى الحضور المصري القوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح أعلن الموقف المصري المباشر من ليبيا وفقا للشرعية الدولية.وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد" : «رسائل السيسي كانت بليغة للداخل الليبي، ولمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري».وأشار إلى أن هناك ارتباطا قويا بين القبائل الليبية والقاهرة، فضلا عن التواصل مع البرلمان الليبي.وأضاف: «الجامعة العربية ستعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب حول أزمة ليبيا غدا»، والرسالة وصلت إلى الجانب التركي.وحول ردود الأفعال التركية قال: «الخطاب التركي متناقض ومتلون، ويخشى الحضور المصري الكبير الذي يحظى بدعم إقليمي وعربي ودولي».وتوقع أن يدعم اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الغد الموقف المصري، خاصة بعد بيانات الدول العربية الداعمة للموقف المصري، داعيا إلى عقد قمة عربية افتراضية لدعم مصر في ملفي سد النهضة والأزمة الليبية، معلقا: «أتمنى أن يكون الموقف العربي واضحا من أزمة سد النهضة، ولا يتضمن أنصاف حلول».