اتحاد عمال ليبيا: ندعم المبادرة المصرية.. ونؤيد الجيش الليبي

أكد اتحاد عمال ليبيا، اليوم الأحد، دعمه للجيش الليبي والمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.ودعا اتحاد عمال ليبيا - في بيان نقلته قناة العربية - الاتحاد التركي للعمال للوقوف مع الشعب الليبي للتصدي لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشار إلى أن سياسات أردوغان تشكل خطرًا على السلم والأمن.وكان قد قال ‏رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، إن «كلمة الرئيس المصري جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي»، وذلك بحسب «سكاي نيوز عربية».وأضاف ‏رئيس مجلس النواب الليبي أن «الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري».