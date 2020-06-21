وزير الخارجية يكشف موقف المجتمع الدولي من أزمة سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن، لمنع إثيوبيا من اتخاذ قرارات أحادية، من شأنها تصعيد التوتر وتهديد السلم والأمن.وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أجرينا سلسلة مفاوضات تناولت كافة الأمور بتعمق، ونأمل أن نستطيع الاتفاق بشكل ميسر استجابة لدعوة من مجلس الأمن، ونأمل التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث".ولفت شكري إلى أن مصر نبهت أن ملء السد مخالفة لإعلان المباديء 2015، وتأمل استئناف المفاوضات.وأوضح أنه بالنسبة لموقف المجتمع الدولي، فإن هناك تقديرا لعدالة الموقف وأهمية النيل لمصر، والعلاقات للدول الثلاث.