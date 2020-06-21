24 وفاة و224 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا



وتراجع عدد المرضى بالعناية الفائقة اليوم الأحد، إلى 148 بعدما بلغ 152 أمس، وبلغ عدد المتعافين من إجمالي المصابين 182893، مقارنة مع 182453 في اليوم السابق.



وقالت الوكالة إن 3.042 مليون شخص في إيطاليا، البالغ تعدادها 60 مليونا، خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس مقارنة مع 3.017 أمس السبت.

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إنه تم تسجيل 24 حالة وفاة بكوفيد- 19، مقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق، فيما تراجع إجمالي عدد الإصابات اليومية إلى 224 مقارنة مع 262، أمس.وأضافت الوكالة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ بدء التفشي في 21 فبراير بلغ 34634، لتصبح إيطاليا بالمركز الرابع عالميا من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 238499، وهي ثامن أعلى حصيلة إصابات بالعالم، وتراجع عدد المصابين حاليا بالمرض إلى 20972 مقارنة مع 21212 بالأمس.