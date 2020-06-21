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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: تقارير قياس الجودة تتيح للمواطن حرية التنقل بين الشبكات

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:34 م
الجهاز القومي للاتصالات
الجهاز القومي للاتصالات
طارق عتمان
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بدأ الجهاز القومي للاتصالات في الانتهاء من قياسات جودة المحمول الخاصة بالتقرير الحادي عشر المقرر صدوره أول يوليو، بعد قيام المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بقياس جودة الخدمة في نحو 90 منطقة وحيا وطريقا على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال عدة محاور، المحور الأول تدشين المركز القومي لمراقبة جودة شبكات الاتصالات في مصر باستثمارات 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المركز يقوم بعمل تقرير دوري شهريا عن مناطق تدني جودة خدمات المحمول ويتم متابعة آليات حل هذه النقاط الضعف مع مشغلي الاتصالات الأربعة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه التقارير أتاحت للمواطن حرية الاختيار وانتقاء الشبكة المناسبة له وفق المعايير والمواصفات الدولية والمتعارف عليها في هذا المجال، موضحا أن التقرير يتم نشره على مواقع الجهاز بجميع تفاصيله لتوضيح الصورة بشكل كامل أمام المستخدمين عن مناطق تدني الخدمة وفق كل شبكة على حدة بهدف إرساء مبدأ الشفافية أمام المستخدمين وأيضا ومشغلي الاتصالات عن أماكن جودة الخدمة من عدمه.

وأوضح الوزير أن المحور الثاني هو تحسين كفاءة البنية التحتية للاتصالات وفق جدول زمني، وتم خلال المرحلة الأولي رفع كفاءة شبكات الإنترنت وزيادة السرعات إلى 30.6 ميجا بايت في الثانية مقارنة بنحو 5.6 ميجا بايت في الثانية قبل عام 2019، ما أدى إلى ضخ الدولة استثمارات بلغت 30 مليار جنيه، موضحا أنه جاري استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية للاتصالات بدء من النصف الثاني للعام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف ربط جميع المباني الحكومية بكابلات الفايبر "الألياف الضوئية"، مؤكدا استمرارية تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يحقق التكامل الرقمي بين جميع المؤسسات، مشيرا إلى أنه جارٍ توصيل 5400 مبني خلال العام الجاري، على أن يتم ربط نحو 33 ألف مبنى حكومي خلال 36 شهرا باستثمارات حكومية تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وكشف الوزير أن المحور الثالث يختص بتدريب وخلق الكوادر المؤهلة لإدارة المنظومة الجديد، مشيرا إلى أنه تم ضخ دماء جديدة بالجهاز القومي للاتصالات بتعيين المهندس حسام الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز وأيضا الاستعانة ببعض الكوادر من الشباب في إدارة ملف البنية التحتية والتحول الرقمي وإدارة شبكات الفايبر والكوابل البحرية، بالإضافة لتدريب جميع العاملين في هذا المجال واستحداث بعض برامج التدريب التي تتواكب مع التكنولوجيات الجديدة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي بما يؤدي إلى خلق جيل جديد من الشباب ليكون جاهز لمتطلبات سوق العمل على المستوى الإقليمي والعالمي.

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