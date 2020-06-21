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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:32 م
اللوفر أبوظبي
اللوفر أبوظبي
وكالات
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أعلن متحف «اللوفر أبوظبي» فتح أبوابه لاستقبال الزوار من جديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة إغلاق استمرت عدة أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانويل راباتيه، مدير المتحف للصحفيين اليوم: «نسعد بعودة الزوار للمتحف للاطلاع على مجموعتنا الفنية وبرامجنا ومعارضنا»، مضيفا «عملنا بشكل وثيق مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لتأمين جميع إجراءات الصحة والسلامة الضرورية للزوار».

وتابع: «سنسمح لعدد محدود من الزوار بالوجود داخل المتحف حفاظًا على التباعد الاجتماعي»، مشيرا إلى أن كل زائر يمكنه البقاء داخل المتحف لمدة 3 ساعات.

وذكر أن الزائر سيخضع للمسح الحراري عند الدخول ويجب عليه ارتداء الكمامة والقفازات، وسيتم دفع قيمة التذاكر بالبطاقات الائتمانية أو بالدفع الذكي عبر الجوال فقط.

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