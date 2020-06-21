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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متخصص في الشأن الليبي: التحركات المصرية تهدف لإنهاء الفوضى في ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:30 م
ليبيا
ليبيا
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أكد عبد الستار أبو حتيته، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن التحركات المصرية تهدف لإنهاء الفوضى في ليبيا، مضيفا أن مصر تتحرك لخلق زخم إقليمي ودولي لإنهاء الفوضى في ليبيا.

وأضاف أبو حتيته، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن خيارات الحرب والسلام شديدة التعقيد والصعوبة، متابعا أن القاهرة تحاول التحرك على مستوى جماعي وليس فرديا ويتعلق بالداخل الليبي نفسه والدول الراعية لكثير من القرارات الخاصة بليبيا.

وأعلنت مصر حقها في التدخل بليبيا لحماية أمنها القومي، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات مشروعا وتتوافر له الشرعية الدولية وأن الهدف الأول هو حقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار.

وأكد أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية أن الجاهزية للقتال والاستعداد ضروري في ظل عدم الاستقرار في المنطقة بسبب دعم الميليشيات والإرهاب في ليبيا كما دعا السيسي لحل الميليشيات ووقف القوى الداعمة للإرهاب ومع إعلان مصر حقها المشروع شهد الشارع الليبي ترحيبا لدعم مصر ضد العدوان التركي.

ودعت الولايات المتحدة، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، لوقف إطلاق النار عند خط "سرت والجفرة" وأيدت الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية لكن تركيا وحكومة السراج الموالية لها أعلنا رفض الدعوة المصرية لوقف المعارك والعودة لمسار المفاوضات الشاملة

وانتشرت دعوات لمظاهرات شعبية مؤيدة للموقف المصري للتنديد بالغزو التركي للبلاد وأعلن الجيش الليبي والقبائل الدعم الكامل لمصر كما أعلنت الدول العربية تأييدها ودعمها الخطوات المصرية حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين خطاب الرئيس المصري وثمنت جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة خاصة عبر مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية بوقف إطلاق النار وضمان التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة في مجلس رئاسي منتخب.

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