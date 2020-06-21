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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر ذي القعدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:29 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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أعلنت دار الإفتاء أن غدا الاثنين الموافق 22 يونيو لعام 2020 أول أيام شهر ذي القعدة من العام الهجرى 1441.

وقالت الدار في بيان لها: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الحادى والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق الثانى والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا».

وأضافت: «بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

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