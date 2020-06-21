التحقيق مع طالب مزّق ورق الإجابة وتأجيل الامتحان لـ5 بالمنوفية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة أبرز الوقائع التي رصدها اليوم، حيث تم تأجيل الامتحان لطالبتين إحداهما بجريس بأشمون، بسبب ارتفاع درجة حرارتها، والثانية بأشمون أفادت بمرضها.وأشار بيان اللجنة إلى تأجيل امتحان طالبة للدور الثاني بمدرسة الإيمان الابتدائية بأشمون، لشعورها بألم في الصدر وعليه تم طلب الإسعاف ونقلها للمستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق الطالبة، كذلك تأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة فاطمة الزهراء بأشمون لإبلاغه أنه يعاني من فيروس كورونا دون وجود تقارير تفيد بذلك وعليه تم طلب الإسعاف ونقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.كما تم نقل ملاحظ بلجنة ميت فارس الإعدادية المشتركة ببركة السبع للمستشفى للاشتباه في أعراض فيروس كورونا وعلى الفور تمت الاستعانة ببديل من المراقبين الاحتياط.كما أعلنت غرفة العمليات التحقيق مع طالب مزّق ورقة الإجابة بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بمليج، وتأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة السادات الثانوية بميت أبو لكوم، إدارة تلا التعليمية، لإصابته بحالة صرع أثناء تأدية الامتحان، وعلي الفور تم الكشف عليه وقامت الإسعاف بنقله للمستشفى المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على مصلحة الطالب.