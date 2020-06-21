أحمد حاتم: «الغسالة» فانتازيا.. واختلاف وجهات النظر عطل «أوقات فراغ» (حوار)

■ بداية.. ما الذى دفعك للمشاركة فى «الغسالة»؟

■ العمل يُعد التعاون الثانى مع هنا الزاهد بعد نجاح «قصة حب».. ماذا عن كواليس التعاون بينكما؟

■ ماذا عن دورك فى العمل؟

■ كيف ترى مشاركة محمود حميدة؟

■ الفيلم يُعتبر العمل الإخراجى الأول لعصام عبدالحميد.. هل تخوفت من خوض التجربة معه؟

■ هل تدخلت فى السيناريو الذى يعد أول أعمال مؤلفه عادل صليب؟

■ العمل ملىء بضيوف الشرف.. كيف كان تأثيرهم؟

■ ما كواليس مشاركة بيومى فؤاد؟

■ هل كان من الممكن تغيير اسم «الغسالة»؟

■ ماذا عن موعد وطريقة العرض؟

■ ماذا عن تجربة «أوقات فراغ ٢»؟

■.. و«التاريخ السرى لكوثر»؟

■.. و«موسى»؟

■ هل تشارك فى «حظر تجول»؟

■ ما الذى تقدمه خلال الفترة المقبلة؟

ولد أحمد حاتم نجمًا، فمنذ أطل على الجمهور فى فيلم «أوقات فراغ»، قبل سنوات، لم يغب وجهه عن الشاشة أو أفيشات السينما، وكان آخر نجاحاته فى فيلم «قصة حب» الذى قدم خلاله جانبًا كوميديًا مختلفًا.وفى حواره مع «الدستور»، يكشف «حاتم» عن كواليس فيلمه الجديد «الغسالة»، الذى يؤدى خلاله دورًا مختلفًا، رفقة الفنانة هنا الزاهد، كما يتحدث عن خريطة أعماله المقبلة وأبرزها «أوقات فراغ ٢» و«التاريخ السرى لكوثر»، ويطرح تصوراته عن التعاون مع عدد من النجوم، وغيرها من التفاصيل.- هو عمل جيد على مستوى السيناريو والأبطال المشاركين فيه، وعرضت علىّ المنتجة زين الكردى المشاركة فيه، وكنت وقتها خارج مصر، وبعدها بأيام حضرت إلى مكتبها وتناقشت معها، بصحبة المخرج عصام عبدالحميد حول العمل، وكنت وقتها أشعر بحالة سعادة شديدة بسبب قصة العمل، وتحدثنا عن كل التفاصيل الخاصة بالفيلم، مع المؤلف عادل صليب، ووضعنا الخطوط العريضة للعمل، وتحدثت مع النجمة هنا الزاهد وعرضت العمل عليها، ووافقت بعد معرفة قصته، وبعدها تحدثنا مع الفنان محمود حميدة الذى أعجب بالعمل هو الآخر.- أنا أحببت تكرار التجربة معها مرة أخرى بعد فيلم «قصة حب»، وبالفعل تقابلنا أكثر من مرة لترتيب شكل الشخصية التى سوف تجسدها فى الفيلم. وأنا و«هنا» بيننا حالة تفاهم كبيرة، وأعلم جيدًا كيف أقنعها بالعمل والدور الذى تجسده، خاصة أن الفيلم معقد جدًا، عكس «قصة حب»، فقد اقتنعت بقصته وتفاصيله بسهولة، لكن هذا العمل مختلف تمامًا وبه الكثير من الجوانب التى لم نعتد تقديمها للجمهور، ولا نعلم ما إذا كان سيفهمه الجمهور بسهولة أم لا، لكن أنا سعيد للغاية لتقديمه برفقة «هنا».- دورى خلال العمل هو دكتور فى كلية علوم، يدرس أمورًا تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويحس بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص.- مشاركة الفنان الكبير محمود حميدة إضافة كبيرة لأى عمل، وكان وجوده مهمًا جدًا بالنسبة لى، لأن العمل فى وجوده سيحدث حالة من المصداقية لدى الجمهور، لأنه فيلم «فانتازيا» فى الأساس.- على العكس تمامًا، وشهادة حق من قلبى، هذا الرجل منذ أول يوم تقابلنا وتحدثنا فيه حول العمل وهو يعلم جيدًا تفاصيل الفيلم وكيف سيصوره، وهو ما زاد من ثقتى به وبالتجربة، والفنان محمود حميدة عندما سمع منه كواليس تحضيره للعمل وثق فيه تمامًا، والحقيقة هو مخرج كبير ويفهم كيفية استخدام الكاميرا، كما أنه يعلم كيفية التعامل مع الفنانين الذين يعملون معه، أنا شعرت عند التصوير بأنه ليس من المخرجين الذين يحاولون عمل كل شىء فى أول تجربة إخراجية، فهو يقدم ما حضره قبل التصوير، وسبق وعمل مساعدًا لأساتذة كبار فى الإخراج.- عادل صليب أعرفه بشكل شخصى، فهو كان مساعد مخرج، وأول مرة يؤلف فيها فيلمًا، شخص يفهم جيدًا فى السينما ولديه مستقبل كبير، ويشعرك بأنه سيناريست كبير وليس هاويًا، وتحدثنا كثيرًا حول العمل، وطورنا الفيلم معًا، وهذا أمر طبيعى أن تكون هناك نقاشات داخل العمل نفسه، لذلك كان هذا التطوير من الأمور الجيدة التى أوصلتنا للاستقرار على الشكل الأخير له، والتعديلات لم تأخذ وقتًا طويلًا.- العمل امتلأ بضيوف الشرف الذين شرفونا جميعًا بالاشتراك فى العمل، وكان من ضمنهم أصحاب مقربون لى، مثل الفنانة شيرين رضا التى كان وجودها إضافة كبيرة للفيلم، كما شارك الفنان على الطيب بكل حب وصداقة فى أحد المشاهد، إضافة إلى مشاركة محمود الليثى الذى شارك بمشهد جيد جدًا بصحبة «الطيب»، كما شارك محمد ثروت وجيلان علا ومصطفى هريدى، وسامى مغاورى الذى تجمعنى به صداقة قوية، وكان ذلك أمرًا مميزًا وإضافة للعمل.- واحد من الأعمدة المهمة فى الفيلم مثل محمد سلام وطاهر أبوليلة وأحمد فتحى، ويجسد شخصية والدى خلال الأحداث، وهو إضافة كبيرة للعمل بطريقته الكوميدية.- لا أعتقد أن اسم العمل كان يمكن تغييره، فالاسم مرتبط بقصة الفيلم حول «الغسالة»، ومرتبط بإفيهات داخل العمل، وقصته مختلفة وأقرب لـ«الفانتازيا» مثلما ذكرت.- لا أعلم فى الوقت الحالى، وأتمنى أن يتم عرضه فى السينما وليس على المنصات الإلكترونية، لكن فى حالة عدم عرضه على شاشات السينما، هناك العديد من الاحتمالات المختلفة ما بين عرضه الأول على قناة تليفزيونية أو الاتفاق مع منصة معينة لعرضه، لكن إلى وقتنا الحالى لم يتم تحديد ذلك، ومع ذلك فأنا أعتقد أن السينما من الممكن أن تفتح بشكل محدود خلال الفترة المقبلة، وسنحاول وقتها أن نوصل العمل للجمهور مع اتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الناس والتى تؤثر بالضرورة علينا بالتأكيد، فهى دائرة واحدة.- هو مشروع قائم وقعنا عليه مع المنتج هشام عبدالخالق، لكن لا أعلم موعد تنفيذه حتى وقتنا الحالى، ونحن كنا بصدد دخول تصويره منذ فترة، لكن حدث بعض الاختلافات فى وجهات النظر، لكنه ما زال مشروعًا قائمًا، وإلى وقتنا الحالى لا يوجد أى جديد.- أظهر فيه بدور صغير للغاية ليس له أى تأثير فى الأحداث، لكننى وافقت على الاشتراك فيه بسبب حبى لمؤلف ومخرج الفيلم محمد أمين، فأنا كنت أحلم كثيرًا بالعمل بصحبته، وهذا يمثل التجسيد الحقيقى لمقولة «وافقت على العمل بسبب المخرج»، والعمل نفسه جميل، وأتمنى أن يعرض قريبًا.- الفيلم تجربة مختلفة ومميزة، وأظهر خلاله فى مشهد واحد فقط فى آخر العمل، وأتمنى أن يكون إضافة لى، فهو يضم نجومًا كثيرين مثل إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز، وأحببت تعاونى مع مخرجه بيتر ميمى، وأتمنى أن يعجب دورى الجمهور.- أشارك فى الفيلم بمشهد واحد فقط، وتحدث معى مخرجه أمير رمسيس عن اشتراكى فى مشهد خاص، وهو صديقى وأنا أحبه على المستوى الشخصى وكان شرفًا لى أن أعمل معه، وهو فيلم مهم، ومشهدى فيه بصحبة الفنان أحمد مجدى وهو صديقى هو الآخر، لذا كان العمل بالنسبة لى تجربة ممتعة للغاية، لذا وافقت على الاشتراك فيه.- لا أعلم إلى وقتنا الحالى ما الجديد الذى سوف أقدمه، لكن فى غضون أسابيع قليلة سيكون لدىّ شىء أستطيع أن أتحدث عنه، وأتمنى أن ينتهى هذا الفيروس الذى يعيش حولنا حتى نستطيع العودة لطبيعتنا فى العمل.