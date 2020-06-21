«التعليم» تنشر فيديو لإجراءات تعقيم طلاب الثانوية العامة 2020

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو يرصد التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد، في اليوم الأول لأداء طلاب وطالبات الثانوية العامة لامتحان مادة اللغة العربية.وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، حيث أدى 667 ألفا و315 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.