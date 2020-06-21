آثار الحكيم: خطورة امتحانات الثانوية تكمن في تجمعات الأهالي

عبرت الفنانة آثار الحكيم عن تخوفها على طلاب الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.وقالت لـ"الدستور"، إن أكثر الأمور التي تشعرك بالخوف هي فكرة انتظار أهالي الطلاب خارج المدارس، وهو الأمر الذي قد يحدث مشاكل كبيرة بسبب فكرة الزحام، فالأمر جديد علينا، لكننا لابد أن نأخذ كافة الاحتياطات.وتابعت: "قلبي مع كل الطلاب الذي يمتحنون هذه الفترة، فالمشكلة في فكرة التجمعات عقب انتهاء الامتحان، لتداول فكرة كيفية الإجابات بينهما، وهو الأمر الذي يحدث عقب كل امتحان، فهذه الأمور لابد أن لا تتم وإذا تمت تتم بحرص شديد".وكان انتشر مؤخرًا تصريحات بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا، لكن سرعان ما نفت الحكيم ما تم نشره قائلة: "ابنى بصحة جيدة تماما وكل ما نشر شائعات سخيفة".