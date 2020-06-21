شريهان تدعو الله لشفاء رجاء الجداوي: مسها الضر وأنت أرحم الراحمين

تمنت الفنانة شريهان الشفاء للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتي أصيبت به خلال الفترة الماضية، وموجودة حاليا بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية لعزل المصابين.وكتبت شريهان، عبر حسابها بـ"تويتر": "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير".وأضافت: "ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها.. رجاء الجداوي".وتتلقى الفنانة رجاء الجداوي حاليا العلاج بمستشفى عزل "أبوخليفة" بالإسماعيلية، لكن حالتها الصحية غير مستقرة وفي تدهور، حيث فقدت الوعي وقام الأطباء بوضعها على أنبوبة حنجرية، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وتتراوح بين 50 و60، ووضعت على أنبوبة حنجرية، وهي التي تضخ الأكسجين للرئة.