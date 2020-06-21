عودة 175 عالقًا من إيطاليا على متن رحلة «مصر للطيران»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 175 عالقا قادمين من إيطاليا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.ووصل العالقون على متن رحلة شركة «مصر للطيران» قادمة من مطار ميلانو الدولي، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.