محافظ القليوبية يبحث منظومة إدارة المتغيرات المكانية
الأحد 21/يونيو/2020 - 06:35 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث فى البناء على الأراضى الزراعي أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، ما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وقال المحافظ: إن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة هو العمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق والأمر الذي سيمكّن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، ما يسهّل عملية إزالتها من المهد.
أضاف، خلال اجتماعه الموسّع الذى عقده لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والتصدي لها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.
وأكد المحافظ أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهريا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيًا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.
وقال المحافظ: إن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة هو العمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق والأمر الذي سيمكّن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، ما يسهّل عملية إزالتها من المهد.
أضاف، خلال اجتماعه الموسّع الذى عقده لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والتصدي لها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.
وأكد المحافظ أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهريا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيًا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات