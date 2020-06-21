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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث منظومة إدارة المتغيرات المكانية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:35 م
الهجان يبحث منظومة
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث فى البناء على الأراضى الزراعي أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، ما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وقال المحافظ: إن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة هو العمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق والأمر الذي سيمكّن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، ما يسهّل عملية إزالتها من المهد.

أضاف، خلال اجتماعه الموسّع الذى عقده لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والتصدي لها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.

وأكد المحافظ أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهريا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيًا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات
الهجان يبحث منظومة المتغيرات

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