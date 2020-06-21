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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يسري المغازي: موقف مصر الحاسم ضد الإرهابيين في ليبيا حرّك العالم كله

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:35 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموقف المصري الحاسم تجاه الميليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان في ليبيا، حرّك العالم كله بإعلان التأييد التام لمصر في كل توجهاتها نحو ليبيا، وتغيير سياساتها تمهيدًا لتدخل مصري مباشر للدفاع عن أمن مصر وحدودها.

ونوه المغازي - في بيان له اليوم - بأن بعض القوى الإرهابية الواهمة تخيلت أنها بإمكانها التمتع بليبيا، وبناء قاعدة من إرهابيي القاعدة والدواعش والإخوان في ليبيا وتهديد أمن مصر القومي، ولكن تصريحات الرئيس السيسي أثبتت لهؤلاء الموهومين الإرهابيين أن أمن مصر القومي لا يمكن المساومة عليه.

وأضاف: "كما أن إعلان القبائل الليبية تأييدها التام لمصر، وطلب نجدتها لحمايتها من الاحتلال العثماني يؤكد أن الوضع العربي والدولي والليبي، قد انقلب بكامله لصالح مصر بعد تصريحات الرئيس السيسي".

وأشار إلى أنه يقدر عاليًا هذه التصريحات، لأنها جاءت من جانب الرئيس في توقيت حساس تمامًا، وبعدما اعتاد أردوغان الإرهاب في ليبيا واعتاد المرتزقة ترويع الليبيين والاعتداء على مقدراتهم وإمكانيات بلدهم.

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