فرج عامر: تصريحات السيسي تؤكد قدرة الجيش على حماية حدودنا

أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، تؤكد قدرة قواتنا المسلحة الباسلة على حماية الأمن القومي المصرى وحماية حدود مصر الغربية بطول 1200 كليو متر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الارتياح الكبير من الشعب واطمئنانه التام على مستقبل الدولة المصرية.قال عامر، فى بيان الأحد، إن تصريحات السيسي جاءت فى توقيت حسّاس ومهم، خاصة بعد أن أصبحت ليبيا مسرحًا دوليًا للصراع وليس إقليميًا فقط، موضحًا أن سر تحديد السيسي لـ"سرت والجفرة" كخط أحمر جاء لأن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين على أن سرت خط أحمر ومن يتخطاه معتد فخط سرت منتصف ليبيا وهو الذي يتحكم في البترول من الجنوب إلى الشمال وتركيا تطمح أن تكون موجودة به لأنه به الثروة الليبية.وقال فرج عامر إن مصر لن تسمح بذلك أبدًا، خاصة بعد مطالبة الغالبية الساحقة من الليبيين من مصر مساندتهم ودعمهم، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس أكدت عدم وجود أي أطماع لمصر فى ليبيا.