موعد عرض «العباقرة أصحاب» على القاهرة والناس

بعد النجاح الذي حققه برنامج "العباقرة" بمختلف فئاته، تطلق قناة "القاهرة والناس" الموسم الأول من "العباقرة أصحاب".ويُذاع البرنامج أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، في الثامنة مساءً، ويقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف.وتعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.وشهد رمضان الماضي، عرض الموسم الثاني من برنامج "العباقرة عائلات"، والذي امتد خلال أيام شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.