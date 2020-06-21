فى اليوم العالمى للأب.. محمد فؤاد يكشف مواقف لا تنسى له مع والده (فيديو)

كشف المطرب محمد فؤاد في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن علاقته بوالده في سن الطفولة وأبرز المواقف معه، واسترجعت "الدستور" هذا اللقاء تزامنًا مع اليوم العالمي لعيد الأب والذي يحل اليوم الأحد.وقال محمد فؤاد خلال استضافته في برنامج "شيري ستوديو" والتي كانت تقدمه المطربة شيرين عبدالوهاب، إنه كان يخاف من والده في الصغر ويرتجف أثناء الوقوف معه لدرجة مبالغ فيها وأنه كان لا يستطيع النظر في وجهه وقال ساخرًا: "أنا معرفتش شكل أبويا غير أما كبرت".وأضاف أنه عندما دخل التمثيل في سن صغيرة أصبح الأمر مختلفًا معلقًا: "عندما كان يعاقبني بالضرب كنت بمثل أمامه بشكل درامي" مضيفًا: "أبويا لما كان يجي يعاقبني كان بيضحك".