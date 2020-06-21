رئيس شركة ميناء القاهرة يكرم أحد العمال لأمانته

كرم مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي العامل إسلام صبحي محمود والذي يعمل بشركة النظافة بمبني الركاب رقم ٢ لأمانته حيث عثر علي مبلغ مالي وسلمه على الفور إلى الجهات المختصة وتم تسليم المبلغ إلى الراكب.وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للعامل على أمانته وقدم إليه شهادة تقدير ومكافأة مالية، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم.جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتحفيز ومكافأة المتميزين في العمل.